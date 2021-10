Der Musikclub Kubana in Siegburg startet wieder seine Konzerte : „Die Leute sind ausgehungert“

Ein Bild aus frühen Jahren. Martin Barre (rechts) und Ian Anderson gehen mittlerweile getrennte Wege. Barre kommt mit Jethro Tull-Programm ins Kubana. Foto: picture-alliance / dpa/Mathias_Ernert

Siegburg Fast anderthalb Jahre lief für Rockfans nichts. Auch die Scheinwerfer über der Bühne im Kubana blieben dunkel. Das Programm in dem Musikclub nimmt jetzt aber Fahrt aus. Es gelten die 3G-Regeln - doch fast alle bisherigen Besucher sind Getestete, sagt Club-Chef Jürgen Hoffmann.

Mit Auftritten von Nachwuchsbands im Wettbewerb von Toys2Masters hat der Siegburger Musikclub Kubana nach der pandemiebedingten Zwangspause endlich wieder den Betrieb gestartet. Während das Restaurant und der Fitnessbereich an der Zeithstraße längst laufen, hatten in der Vergangenheit immer wieder neue Coronaschutzverordnungen oder steigende Inzidenzzahlen den Auftritt von Bands verhindert. „Die Leute sind regelrecht ausgehungert“, sagt Kubana-Chef Jürgen Hoffmann. Auch wenn bisher zehn bis 30 Prozent weniger Tickets verkauft worden seien, spüre er doch eine große Dankbarkeit bei den Musikfans, dass die Bühne wieder bespielt werde.

2G, 3G oder 3Gplus – das spiele faktisch ja kaum eine Rolle. „Von hundert Besuchern sind 99 geimpft, einer Genesen“, sagt der einstige Karatesportler, der in Königswinter wohnt. Getestete dürfen in seinen Club auch kommen, im Gegensatz etwa zur Harmonie in Bonn müssen die Tests auch nicht maximal sechs Stunden alt sein. „Das gilt ja nur für Discotheken“, so Hoffmann. Der aktuellen NRW-Coronaschutzverordnung zufolge gibt es für Sportveranstaltungen, Konzerten, Musikfestivals und ähnliche bis zu einer Zahl von 5000 Zuschauenden keine Begrenzungen. Nicht vollständig Geimpfte oder nicht Genesene müssen einen von einem anerkannten Labor bescheinigten negativen Antigen-Schnelltest vorlegen, der maximal 48 Stunden alt sein darf. „Seit man dafür zahlen muss, macht das eh keiner mehr. Jedenfalls sind bislang keine Leute mehr mit Tests gekommen“, so der Club-Chef.

Er selbst freut sich jedenfalls, dass er endlich wieder Livemusik im Haus anbieten kann. „Die Stimmung ist jedes Mal der Hammer, die Leute sind ausgezehrt und freuen sich einfach auf die Live-Stimmung“, sagt Hoffmann. „Und die Bands übrigens auch.“

Und so geht es im Kubana weiter. Einen sensationellen Aufschlag macht der Siegburger Club an diesem Freitag mit Jethro Tull´s Martin Barre & Band. Kenner wissen, dass Barre 43 Jahre lang sowas wie das Aushängeschild der britischen Rockband Jethro Tull war. Manche behaupten gar, der Gitarrist habe mit seiner Gitarrentechnik den Sound der Band neben Ian Anderson maßgeblich geprägt. Jetzt ist der 74-Jährige aus Birmingham auf „Aqualung 50th Anniversary European Tour”. Am Freitag, 29. Oktober, spielt er ab 20.30 Uhr mit Band Klassiker wie „Locomotive Breath“. Der Jethro Tull-Gitarrist und seine Band werden das legendäre Jethro Tull-Album „Aqualung“ in seiner Gesamtheit aufführen. Das Solo des 2012 aus der Band ausgestiegenen Gitarristen auf dem Titeltrack "Aqualung" gilt als eines der besten Gitarrensoli aller Zeiten. Die Show wird auch andere Tull-Klassiker sowie andere Überraschungen beinhalten. Tickets kosten an der Abendkasse 32 Euro, im Vorverkauf 27 Euro.

The Queen Kings ist eine fantastische Queen-Tribute-Band und tourt schon seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa. Am Samstag, 30. Oktober, präsentieren sie ab 21 Uhr mit Sascha Krebs als Leadsänger ihre neue Show "A kind of Queen". Tickets gibt es im Vorverkauf für 19,50 Euro, an der Abendkasse für 23,50 Euro.

Etwas härter geht es bei Rebel Monster zu: Sie haben sich der Musik der dänischen Metal-Band Volbeat verschrieben. Das Konzert findet an Halloween, Sonntag, 31. Oktober, ab 21 Uhr statt. Tickets kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Ein Ausblick auf kommende Highlights: Seit 20 Jahren machen Freedom Call aus Nürnberg Gute-Laune-Metal zwischen Speed Metal-Feuerwerk und hymnischem Melodic Metal mit eingängigen Melodien und rasanten Grooves. Die Band um Sänger/Gitarrist Chris Bay spielt am Freitag, 19. November, ab 20 Uhr im Kubana. Tickets gibt es im Vorverkauf für 24 Euro, an der Abendkasse kosten sie 29 Euro.

Ost+Front ist eine Neue-Deutsche-Härte-Band aus Berlin. Zunächst machte die Truppe vor allem durch brachialen Musikstil von sich reden. Als Vorbild taugte Rammstein, im Laufe der Zeit bestimmten immer mehr aber Einflüsse aus Industrial, Metal und Gothic den Ton der Berliner. Termin: 20. November, 20 Uhr. Tickets kosten 20 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 25 Euro.

Regelmäßiger Gast im Kubana ist Ray Wilson. Der einstige Sänger der schottischen Rockband Stiltskin wurde vor allem bekannt als Sänger, der zeitweise Phil Collins bei Genesis ersetzte. Er ist die Stimme auf dem Album ”Calling All Stations”, das aber zu Unrecht relativ schlecht lief. Am Freitag, 26. November, präsentiert er ab 20.30 Uhr die größten Hits der Bandgeschichte und seiner Solokarriere. Die Konzerte von Wilson sind dafür bekannt, neben Klassikern von Genesis, auch Solo-Hits von Peter Gabriel, Phil Collins und Mike Rutherford miteinzubeziehen. Tickets gibt es im Vorverkauf für 28 Euro, an der Abendkasse für 35 Euro.