Besuchsdienst der Malteser : Ehrenamtlicher Einsatz gegen Einsamkeit im Alter

Hennef Der Malteser Hilfsdienst in Hennef kümmert sich um Menschen, die alleine sind. Das Angebot reicht dabei vom Gespräch per Telefon bis zum Besuch mit Hund.

Ein persönlicher Draht nach draußen

„Seit mehr als zehn Jahren bieten wir Besuchs- und Begleitungsdienste an“, erzählt Kerstin Fischer. Die Referentin für soziales Ehrenamt bei den Maltesern im Erzbistum in Köln nennt etwa den Telefon-Besuchsdienst, den es bereits seit 13 Jahren in Hennef gibt. Mit einem persönlichen Telefonanruf schenken die Ehrenamtler einsamen Menschen wöchentlich Zuwendung und Aufmerksamkeit. „Unser ältester Teilnehmer ist 103 Jahre alt“, sagt Fischer. „So haben Menschen auch einen persönlichen Draht nach draußen,“ erklärt Helmut Klein, der den Dienst im Jahr 2009 aufbaute und gemeinsam mit Claudia Schramm und Maria Siebigteroth leitet.

Für einen persönlichen Besuchsdienst werden Ehrenamtliche gesucht

Und die Dienste entwickeln sich. Ganz neu soll es ab nächstem Jahr einen persönlichen Besuchsdienst geben. Entstanden ist diese Idee aus dem Telefonbesuchsdienst. „In den vergangen Monaten haben immer häufiger viele unserer Telefonpartner gesagt, sie möchten auch gerne besucht werden“, berichtet Claudia Schramm aus ihrer Erfahrung. Das persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht sei vielen wichtig, so Schramm. Allerdings suchen die Malteser für dieses neue Angebot noch Ehrenamtler sowie eine ehrenamtliche Leitung. „Es liegt an jedem selbst, wie oft er Dienste übernimmt. Manche wollen das nur einmal im Monat, andere wöchentlich“, erzählt Fischer.

Wer sich engagieren möchte, wird vorab in einer Basisschulung über zwei Abende sowie in einem eintägigen Erste-Hilfe-Kurs qualifiziert. Darauf aufbauend gibt es weitere Qualifizierungsmöglichkeiten sowie regelmäßige Gruppentreffen. Beim Hunde-Besuchsdienst durchlaufen die Mensch-Hund-Teams eine spezielle Ausbildung. „Nach der Basisschulung können alle Teilnehmenden entscheiden, ob der ausgesuchte Dienst für sie passend ist und sie sich zukünftig in dem Bereich ehrenamtlich engagieren möchten“, betont Fischer. Insgesamt leisten die Malteser mit 80 000 Haupt- und Ehrenamtlichen jährlich Hilfe für mehr als zwölf Millionen Menschen an 700 Orten weltweit. Interessenten können sich wenden an soziales.ehrenamt.dgs.koeln@malteser.org oder ☏ 0 22 42/9 22 04 17.