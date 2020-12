Podcast aus Sankt Augustin : Ein Medienpreis für die „Ohrenkirche“

Sankt Augustin Podcast der Gemeinde Niederpleis und Mülldorf begeistert Kinder und lädt zum Mitmachen ein. Jetzt ist er gebührend gewürdigt worden.

Die gute Nachricht verbreitete sich schnell

Eine gute Nachricht, die sich in der kleinen Gemeinde Niederpleis und Mülldorf schnell herumgesprochen hat, sagt Schmidt: „Wir freuen uns riesig und sind froh, dass wir von verschiedenen Seiten aufgefordert worden sind, am Preis teilzunehmen.“ Hinter jeder Folge der „Ohrenkirche“ stecke viel Teamarbeit, aber auch zielgruppengerechte Sprache und das Ziel, die jungen Zuhörer in den Podcast zu integrieren oder sie zum Mitmachen zu motivieren. „Wir fangen immer mit einer Begrüßung an, um ins Gespräch zu kommen. Dann folgt meist eine Geschichte und eine Zusammenfassung. Dem schließt sich ein kurzes Gebet im Sinne einer Fürbitte an“, erklärt Schmidt. „Und dann gibt es die Mitmachaktionen.“