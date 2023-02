In Niederkassel soll eine Bücherei schließen : Kein Platz mehr für die Raupe Nimmersatt?

Niederkassel In Niederkassel könnte bald wieder eine Stadtteilbücherei weichen. Doch viele Beteiligte haben Bauchschmerzen bei diesem umstrittenen Vorhaben

Wer in Niederkassel ein Buch ausleihen möchte, wird vielleicht bald längere Wege gehen müssen. Denn die Filiale in Niederkassel-Ort könnte schließen. Es wäre ein erneuter Tiefschlag für kleine und große Bücherfreunde.

Das Angebot der städtischen Büchereien war bisher auf drei Standorte verteilt: In Mondorf und Lülsdorf sowie in Niederkassel-Ort. Und das Angebot ist groß: Sachliteratur und Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, wie das berühmte Buch „Die kleine Raupe Nimmersatt“. Aber auch digitale Medien und Zeitschriften warten auf Interessierte. Nun soll in nächster Zeit die Bücherei in Niederkassel-Ort geschlossen werden, um in einer größeren Umzugsplanung Büros für die Stadtverwaltung zu schaffen. Der Hintergrund: Aus Sicherheitsgründen muss die Stadt Abteilungen verlagern. Leidtragende wäre die Bücherei.