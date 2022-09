PKW landet in Böschung : Zeuge findet verlassenen Unfallwagen an der L86 bei Eitorf

Eitorf Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreise hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein führerloses, verunfalltes Auto an der L86 bei Eitorf aufgefunden. Der Fahrzeughalter konnte ausfindig gemacht werden, der Fahrer des Unfallwagens wird weiterhin gesucht.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machte ein Zeuge die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gegen 2 Uhr auf ein stark beschädigtes Auto an der L86 nahe Eitorf-Büsch aufmerksam. Ihm war ein Toyota mit erkennbaren Schäden aufgefallen, der in einer Böschung in der Nähe eines Parkplatzes stand. Personen hatte er jedoch nicht aufgefunden, wie die Polizei mitteilte.