Mutmaßlicher Täter aus Eitorf : Erfolgloser Einbrecher vor Gericht

Eitorf/Bonn Ein 28-jähriger Mann aus Eitorf muss sich demnächst wegen Wohnungseinbruchdiebstahls vor dem Bonner Landgericht verantworten. Drei der sieben angeklagten Taten scheiterten allerdings gleich zu Beginn.

Vor dem Bonner Landgericht muss sich demnächst ein eher erfolgloser, mutmaßlicher Einbrecher verantworten: Dem 28-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen in insgesamt sieben Eitorfer Häuser beziehungsweise Wohnungen eingestiegen zu sein und dort mehrere Pedelecs, einen E-Scooter sowie einen Tablet-Computer und Bargeld entwendet zu haben. Den Wert des Diebesgutes beziffern die Ankläger auf knapp 7.000 Euro. In immerhin drei der durchweg abends oder nachts in Angriff genommenen Einbrüche wurde der Mann allerdings auf frischer Tat ertappt und musste unverrichteter Dinge den Tatort wieder verlassen. Einen seiner Misserfolge musste der verhinderte Dieb in einem Eitorfer Seniorenheim hinnehmen: Der betagten Wohnungsinhaberin gelang es, den Eindringling mit der Drohung die Polizei zu rufen, zum Rückzug zu bewegen.

Bei seiner zweiten Tat am 29. Juli ging er die Sache daher geräuschloser an und nutzte das auf kipp stehende Kellerfenster eines anderen Eitorfer Eigenheims, um sich dieses Mal lautlos Zutritt zu verschaffen. So gelang es ihm eine Geldbörse mit 180 Euro Bargeld sowie ein nicht abgeschlossenes Pedelec im Wert von rund 3.500 Euro zu entwenden. Nur wenige Tage später drang er zwar durch ein ebenfalls offenstehendes Fensters erneut lautlos in eine Wohnung ein. Allerdings kam dem Einbrecher auch hier der Hausherr in die Quere und so endete der Einbruch auch in diesem Fall mit einer abrupt angetretenen Flucht.