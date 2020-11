Sperrmüllabfuhr in der Region : Engpass bei der Sperrmüllabfuhr

Rhein-Sieg-Kreis Schon der Lockdown im Frühjahr hatte die Müllentsorger der Region an die Grenzen der Kapazität gebracht. Keine zwei Tage nach Beginn des Herbstlockdowns zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. Im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sind die Abfuhrtermine stark ausgebucht.

Wenn man viel zu Hause ist, dann fällt einem auf, wie viel Krempel man so im Keller, auf dem Dachboden oder sonst wo gehortet hat. Schon der Lockdown im Frühjahr hatte die Müllentsorger der Region folglich an die Grenzen der Kapazität gebracht. Denn, so war die plausible Vermutung: Wer nicht raus kann, der will sich sein Heim schön machen. Dazu kommt das Thema Homeoffice: Da braucht man Platz. Also muss weg, was Müll ist. Und so hatte die Müllabfuhr alle Hände voll zu tun. So viel, dass teilweise an den Entsorgungsparks nichts mehr angenommen werden konnte. Zeitweise wurden sie ganz dicht gemacht, auch wegen der Ansteckungsgefahr.