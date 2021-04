Corona-Impfung im Rhein-Sieg-Kreis : Erstmals Moderna im Impfzentrum

Rhein-Sieg-Kreis Zehn Prozent der Termine fallen aus, weil die Patienten schon beim Hausarzt geimpft wurden.

„So weit wir wissen, spielt aber häufiger eine Rolle, dass die Bürger schon einen früheren Termin bei ihren Hausärzten bekommen haben“, so Hiepler. Dennoch werden alle vorhandenen Impfdosen täglich verimpft. Unter anderem an begleitende Ehepartner, die für sich eigentlich erst einen späteren Termin vereinbart hatten. Außerdem würden übrige Dosen am Ende des Tages an Wartende vergeben. Alles nach der Alterspriorisierung.