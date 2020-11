Kennzeichen SU: So arbeitet die Covid-Fachstelle des Rhein-Sieg-Kreises : Experten empfehlen ein Kontakttagebuch

Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamts rufen Infizierte und Kontaktpersonen an und erfassen ihre Daten über das Tool SORMAS. Foto: Thomas Heinemann/Thomas Heinemann, TH@Thomas-Hein

Rhein-Sieg-Kreis. In der Corona-Pandemie spielen die Gesundheitsämter eine bedeutende Rolle. Beim Rhein-Sieg-Kreis sind Dezernent Dieter Schmitz und Fachstellenleiter Ralf Thomas für die Koordinierung der Aufgaben der 160 Mitarbeiter zuständig.

Die von Bund und Ländern ab diesen Montag angekündigte Verschärfung der Corona-Einschränkungen begrüßen die beiden ausdrücklich. Denn sie sehen tagtäglich, wie es immer schwieriger wird, die Kontaktpersonen zu ermitteln. Noch sei die Arbeit zu leisten, sagt Schmitz. Und die Kreisverwaltung habe ja die Sommermonate genutzt, um möglichst viele Mitarbeiter für die Arbeit zu schulen. Thomas kann auf 70 weitere Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreishaus zurückgreifen, die jederzeit einsatzbereit sind. Zudem sind etwa 25 neue Stellen geschaffen und besetzt worden – von der Ärztin bis zur Bürokraft.

Ein Programm für die Ebola-Epidemie hilft

Die Serie In der Serie „Kennzeichen SU“ stellt der General-Anzeiger immer montags Menschen und ihre Themen vor – Themen, die für den gesamten Rhein-Sieg-Kreis von Bedeutung sind. Mit seinen rund 600 000 Einwohnern, verteilt auf 19 Städte und Gemeinden, ist der Rhein-Sieg-Kreis bevölkerungsmäßig einer der größten Landkreise in Deutschland.

Beim Robert-Koch-Institut war bekanntlich ein Förderprogramm angelaufen, mit dem der Bund mit sogenannten Containment-Scouts die Gesundheitsämter vor Ort zeitweise dabei unterstützte, Kontaktpersonen nachzuverfolgen. Neun waren beim Kreis im Einsatz und wurden mittlerweile fest eingestellt, weil die Verträge abgelaufen waren.

Alle Mitarbeiter sind insbesondere in das neue Softwaresystem eingearbeitet, das helfen soll, die Kontaktpersonennachverfolgung effektiver zu organisieren. Die Anwendung SORMAS (Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System) wurde am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern als Reaktion auf den Ebola-Ausbruch 2014 in Westafrika entwickelt und für die Gesundheitsämter auf die neuen Gegebenheiten angepasst.

Was das Verfahren vereinfachen würde

„Die Meldewege bei Neuinfektionen sind indes immer noch unterschiedlich, denn neue Corona-Erkrankungen melden viele Labore noch per Fax“, so Schmitz. Und es gibt immer noch Labore, die nicht mit der Corona-App verbunden sind. Und gerade die App sollte ja das Verfahren vereinfachen: Wer seinen Corona-Test in der Warn-App der Bundesregierung hinterlegen möchte, erhält von dem zuständigen Labor beziehungsweise der Stelle oder Praxis, die den Abstrich vornimmt, dafür einen QR-Code. Der Nutzer kann diesen Code nach der Testung in seine App einscannen. Nach der Auswertung bekommt der Nutzer sein Testergebnis auf die App geschickt. Bei einem positiven Befund kann er das Ergebnis anschließend anonym über die App teilen und andere Kontakte so informieren.

Dafür müssen aber Testlabore entsprechend gerüstet sein. Eine Augustinerin berichtete dem GA, dass sie nach dem Abstrich bei ihrem Hausarzt danach gefragt habe, dieser aber mit einem Labor arbeite, das nicht an diese Technologie angeschlossen sei. Die Nachricht über das Ergebnis ihrer Testung, die übrigens negativ gewesen sei, habe sie dann drei Tage später telefonisch von der Praxis erfahren.

Das Problem: Neben der Möglichkeit, QR-Codes zu erstellen, was eigentlich jeder kostenlos über entsprechende Apps machen kann, und der Ausstattung mit entsprechenden Lesegeräten benötigen die Labore vor allem eine Verbindung zum Verifikationsserver der App. Und genau da beginnt das Problem, weil Praxen und Krankenhäuser ihre Systeme und Daten besonders schützen, ist eine technische Integration der App in die vorhandene Struktur aufwendig.

Schmitz und Thomas wünschten sich insbesondere, dass die Bürger Kontakttagebuch führten. „Das kann ganz unkompliziert auf einem Zettel, im Handy oder auf dem Küchenkalender sein oder aber über entsprechende Apps“, so Schmitz. Denn das größte Problem bei der Kontaktnachverfolgung seien jene Treffen, die schon mehrere Tage zurückliegen. „Das zufällige Treffen und der Plausch mit einem Bekannten im Supermarkt ist doch eben schnell vergessen“, so Thomas. „Ich weiß, dass das jeder als lästig empfindet.“ Aber wer seine Kontakte regelmäßig aufschreibe, könne den Gesundheitsämtern die Arbeit immens erleichtern.

Infektionen vor allem unter jungen Leuten

Thomas, der zuletzt für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung sowie die Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben zuständig war, und Schmitz appellieren an die Bürger, ihre Kontakte soweit es geht zu reduzieren. „Wir stellen fest, dass die Infektionen zurzeit vor allem die 15- bis 25-Jährigen trifft, die zwar das geringste Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben, aber das Virus in die Gruppe der Älteren ja reintragen“, sagt Thomas. Zurzeit beobachte man viele Ausbruchsgeschehen in Einrichtungen mit wenigen infizierten Personen, woraus man schließen könnte, dass die hohe Zahl der Infizierten auf Ansteckungen in privatem Kontext zurück zu führen sind.

Noch sei das Gesundheitsamt in der Lage, seinen Aufgaben gerecht zu werden. Ab welcher Inzidenzzahl das nicht mehr möglich ist, darüber will Schmitz gar nicht erst spekulieren. „Den Umfang unserer Recherchen und telefonischen Kontakte passen wir lagebedingt an“, sagt der Gesundheitsdezernent.

Mund-Nase-Schutz hat Wirkung

Je mehr Fälle es werden, desto mehr werden die Kontrollanrufe bei Bürgern, die unter Quarantäne stehen, reduziert. „Wir rufen jetzt nicht mehr mehrfach in der 14-tägigen Quarantäne an, sondern nur noch maximal einmal. Und auch die umfangreichen individuellen Details bei der Abfrage werden zusammengestrichen“, erklärt er. Wenn es ganz eng wird, gebe es immer noch die Möglichkeit, Hilfe der Bundeswehr anzufordern. „Jetzt hoffen wir aber zunächst einmal auf die strengeren Maßnahmen. Wir haben ja schon jetzt im Einvernehmen mit den 19 Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises vieles auf den Weg gebracht, und wir wissen, dass schon das disziplinierte Benutzen der Mund-Nase-Maske etwas bewirkt.“

Foto: grafik Kennzeichen SU

Foto: Thomas Heinemann, TH@Thomas-Hein So arbeitet die Fachstelle Covid: Dieter Schmitz (l.) und Ralf Thomas koordinieren die Arbeiten im Kreishaus. zurück

weiter