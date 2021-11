Senioren in Sankt Augustin betrogen : Falsche Teppichhändler vor Gericht

Bonn/Sankt Augustin Fünf Männer stehen demnächst vor dem Bonner Landgericht, weil sie mit teilweise abstrusen Geschichten unter anderem Senioren in Sankt Augustin um Zehntausende Euro betrogen haben sollen.

Vor dem Bonner Landgericht müssen sich demnächst fünf „Teppichhändler“ der besonderen Art verantworten: Die Männer im Alter zwischen 32 und 72 Jahren – unter ihnen zwei Brüder mit ihrem Vater – sollen in wechselnder Beteiligung sieben Senioren jeweils um höhere fünfstellige Summen betrogen haben. Offenbar über einen Verwandten sollen die Herren an die Kundendaten eines echten Teppichhändlers gelangt sein. Diese Informationen sollen sie dann genutzt haben, um zunächst ein Vertrauensverhältnis zu ihre Opfern aufzubauen und die Senioren dann mit teilweise abstrus klingenden Geschichten über den Tisch zu ziehen.

Die bald in Bonn vor Gericht stehenden Angeklagten sind Teil einer größeren Gruppe, deren elf Mitglieder im vergangenen Herbst im Rahmen einer Polizeiaktion in Köln, Frankfurt und im Rhein-Erft-Kreis verhaftet worden waren. Alles in allem dürfte der entstandene Schaden mehrere Hunderttausend Euro betragen. Der entscheidende Tipp stammte von einem Ehepaar aus Sankt Augustin: Die mutmaßlichen Betrüger hatten den 82-jährigen Eheleuten im Mai 2019 bei einem Antrittsbesuch an der Tür zwei Teppiche verkauft und auch einige vorhandene zur Reinigung mitgenommen.