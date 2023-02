Feuerwehr muss mehrmals ausrücken : Auto, Roller und Mülltonnen brennen in Eitorf

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Eitorf zu mehreren Bränden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Eitorf In Eitorf hat es in der Nacht mehrere Brände gegeben. Ein Zeuge löschte eines der Feuer auf ungewöhnliche Weise. Polizei ermittelt nun, ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht.

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Eitorf zu mehreren Bränden. Zunächst bemerkte eine Streifenwagenbesatzung kurz nach Mitternacht in der Straße Im Auel einen brennenden Motorroller auf dem Parkplatz eines ehemaligen Baumarktes. Da das Fahrzeug in Vollbrand war, musste die Feuerwehr zum Löschen hinzugerufen werden.