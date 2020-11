Gericht in Bonn : Frau soll Telekom mit ausgedachten Reisekosten betrogen haben

Rhein-Sieg-Kreis/Bonn Einer 37-jährigen Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis wird vorgeworfen, Reisekosten vorgetäuscht und ihren Arbeitgeber, die Deutsche Telekom, so um rund 125.000 Euro betrogen zu haben. Ermittlungen zufolge hat die Frau angebliche Kunden in Mecklenburg-Vorpommern nie besucht.

Unzählige Male will sie in diesem Zeitraum zwei Kunden in Mecklenburg-Vorpommern besucht haben. Allerdings kannte bei den beiden Firmen im Osten der Republik niemand die Frau aus dem Rheinland, möglicherweise hat sie bei ihren Online-Abrechnungen in großem Stil betrogen.