Verstoß gegen Hausordnung : Geldstrafe fürs Tunika-Tragen im Freibad

Bonn/Siegburg Eine 41-Jährige verstößt gegen die Hausordnung im Freibad „Oktopus“ und wird wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu 35 Tagessätzen verurteilt.

Der Tunika-Fall fand nach fast vierjährigem Verfahren gestern vor dem Bonner Landgericht in zweiter Instanz einen rechtskräftigen Abschluss: Berufungsrichter Nikolaus Alvino verurteilte die heute 41-Jährige zu einer Geldstrafe über 350 Euro (35 Tagesätze à 10 Euro) – wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. Denn als am 7. Juli 2017 Polizeibeamte am Beckenrand aufschlugen, verstand die Frau die Welt nicht mehr – und drehte komplett durch. Vor den Augen zahlreicher Schwimmbad-Besucher, die ihre Handy-Kameras in Stellung brachten, gelang es einem Beamten, sie am Arm zu packen und aus dem Wasser zu ziehen. Die Widerständige schrie und schlug um sich und beschimpfte die Ordnungshüter, inklusive Bademeister, als „Faschisten“. Die Mutter wurde nach draußen gezerrt, ihren kleinen Sohn und ihren Lebensgefährten – und Vater des Kindes – im Schlepptau.