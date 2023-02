Musikwettbewerb „Dein Song“ : Ein eigenes Lied für die Oma

Niederkassel/Ruppichteroth Justus aus Niederkassel und die Geschwister Nuri und Jule aus Ruppichteroth sind in der Kika-Sendung „Dein Song” dabei. Sie haben eigene Lieder geschrieben.

Zwölf Stunden am Stück am Computer

Ihn fasziniere dabei besonders die Technik sowie der Auf- und Abbau der Boxen und allem, was dazugehört. „Manchmal sitze ich zwölf Stunden am Stück am Computer ohne aufzustehen, weil ich gar nicht merke, wie schnell die Zeit vergeht”, sagt er. Heutzutage würde man den größten Teil der Musik am Computer konstruieren.

Auftritt im Fernsehen ist aufregend

Immer an deiner Seite

Am Dienstag wird ihr selbstgeschriebener Song „I am home” in der KiKa-Sendung ausgestrahlt. Er handelt von einer Person, die immer an deiner Seite ist. An guten wie in schlechten Zeiten. Und genau bei so einer Person fühle man sich eben Zuhause. „Wir beide haben auch ein sehr gutes Verhältnis zueinander”, sagt die 14-jährige Nuri. Den Song hätten sie komplett alleine geschrieben und anschließend ihre Version gemeinsam mit Singer-Songwriter Malik Harris verbessert. „Wir haben uns drei Mal getroffen und in verschiedenen Schritten immer wieder Dinge am Song verändert”, berichtet Nuri. Der Fokus ihrer Pop-Ballade liege auf dem Text, in dem auch viel persönliche Emotion stecke.