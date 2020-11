500 Fragen zur Rheinspange : Große Resonanz auf die Online-Infomesse zur Rheinquerung

Region Die Rheinspange 553, die die linksrheinische A 555 mit der rechtsrheinischen A 59 verbinden soll, beschäftigt die Bürger zwischen Köln und Bonn. 12 000 Besucher verzeichnet die Online-Messe von Straßen NRW. Kritik kommt von den Bürgerinitiativen.

Wie berichtet, ist die nördlichste Variante mit höchster Wahrscheinlichkeit aus der engeren Wahl raus. Die besten Chancen hat eine Trasse, die an der Anschlussstelle Wesseling beginnt, am nördlichen Rand von Niederkassel und parallel zur L 269 und zwischen den Spicher Seen am Lindholzer Weg auf die A 59 trifft. Dies hatte ein Bewertungssystem ergeben, das nun auch online nachvollzogen werden kann.