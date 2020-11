Ausstellung in Corona-Zeiten : Heimatmuseum Niederbachem öffnet nach Terminreservierung

Niederbachem Das Heimatmuseum Niederbachem will auch weiterhin Besuche ermöglichen. Bis zu drei Personen können sich gleichzeitig die Ausstellung ansehen. Die Themen sind vielfältig und handeln beispielsweise von der Römerzeit und Vulkanen.

„Wir haben im März bei der Schließung die Ausstellung so belassen“, sagte Töpner. Mit originellen Ideen hatte Schlesinger Olivenholz und Schwemmholz mit kleinen Details unter anderem zu Tieren oder Figuren umgearbeitet. Auch wenn in den vergangenen Monaten zwangsläufig viele Veranstaltungen ausfallen mussten und gute Ideen ausgebremst wurden, blickte der Vorsitzende mit konstruktiver Grundstimmung nach vorn. „Wir sind nicht untätig und planen für die Zukunft. Wir hoffen im Frühjahr wieder mit Aktionen und Veranstaltungen beginnen zu können“, sagte er.

Mit einer zertifizierten Waldpädagogin will der Heimatverein im nächsten Jahr wieder mit Niederbachemer Kindern eine Wanderung voller Entdeckungen in der Natur organisieren. „Die Kinder waren im letzten Jahr hochinteressiert“, erzählte Töpner. Die seinerzeit mitgebrachten Exponate heimischer Tiere durfte der Nachwuchs sogar anfassen. Anschließend erforschten die Kleinen das Leben und natürliche Lebensräume der heimischen Wald- und Wiesenbewohner. An die Zusammenarbeit mit der Offenen Ganztagsschule in Niederbachem würden die Organisatoren des Heimatvereins im Frühjahr gerne wieder anknüpfen.