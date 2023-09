Belastungen wie im Spitzensport Feuerwehr in Hennef spricht über Auswirkungen des Klimawandels

Starkregenereignisse, Unwetter und Hochwasser einerseits sowie anhaltende Hitze, Trockenheit und Dürre andererseits zeichneten diesen Sommer aus – weltweit und wie schon in den Jahren zuvor. Die Folge waren Überschwemmungen und verheerende Waldbrände. Experten sind sich einig, dass all diese Katastrophen auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Welche präventiven Maßnahmen sind zu ergreifen und was ist im Krisenfall zu tun, um Schäden zu vermeiden beziehungsweise in Grenzen zu halten und um die Arbeit der Feuerwehrleute zu erleichtern?