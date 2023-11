Bürgerinitiative in Meisenbach 1065 Unterschriften gegen die Deponie

Hennef/Siegburg · Am Rande eines Naturschutzgebiets will die RSAG-Tochter RSEB eine Erddeponie einrichten. Die Bürger des angrenzenden Ortes Meisenbach befürchten Schäden für die Natur. Am Montagnachmittag diskutierten sie mit dem Landrat darüber.

06.11.2023, 18:00 Uhr

Landrat Sebastian Schuster nimmt die Unterschriften von Rolf und Birgit Boddenbach und Brigitta Steffens entgegen. Foto: Ines Bresler





Von Ines Bresler