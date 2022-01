Angeklagter gesteht : 27-Jähriger muss nach Einbruch in Hennef sechs Monate in Haft

27-Jähriger muss nach Einbruch in Hennef sechs Monate in Haft

Ein 27-Jähriger stand jetzt vor dem Amtsgericht Siegburg. Das Gericht warf ihm vor, im Oktober 2021 in ein Haus in Hennef eingebrochen zu haben. Foto: dpa-tmn/Arne Dedert

Hennef/Siegburg Das Amtsgericht Siegburg hat einen Mann wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Der Angeklagte gestand, im Oktober 2021 in ein Haus in Hennef eingestiegen zu sein.

Das Gericht warf dem Angeklagten vor, im Oktober 2021 auf das Dach eines Hauses in Hennef gestiegen zu sein, um über ein Fenster aus Glasbausteinen in das Hausinnere zu gelangen und Wertgegenstände zu stehlen. Als der Hauseigentümer den Mann und seinen 15-jährigen Mittäter entdeckte, flüchteten beide. Der junge Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Kein Sachschaden entstanden

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer neun Monate Haft ohne Bewährung und beantragte die Aufrechterhaltung des Haftbefehls. Zugunsten des Angeklagten führte sie dessen Geständnis an und die Tatsache, dass kein Schaden entstanden sei. Gegen ihn spreche, dass er „einschlägig vorbestraft“ sei, sowie dessen „hohe Rückfallgeschwindigkeit“. Daher verneinte sie auch eine positive Sozialprognose.

Angeklagter „lebt in prekären Verhältnissen“

Der Anwalt des Angeklagten hielt das Strafmaß für zu hoch und erklärte, es werde „dem Geschehen nicht gerecht“. Schließlich sei sein Mandant in der Ausführung dilettantisch vorgegangen. Er hielt sechs Monate auf Bewährung für angemessen, zumal der Angeklagte bereits seit drei Monaten in Untersuchungshaft sitze. Eine Bewährungsstrafe schloss Prümper kategorisch aus. Der 27-Jährige „lebt in prekären Verhältnissen ohne staatliche Hilfen und kommt dann in die gleiche Umgebung“, so der Richter. Er werde sich nicht davon abhalten lassen, erneut rückfällig zu werden.