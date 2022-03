Polizei ermittelt wegen möglicher Schussabgabe : 33-Jähriger bei Streit in Hennef verletzt

In Hennef ist ein Mann bei einem Streit verletzt worden. Foto: Ulrich Felsmann

Hennef Ein Streit in Hennef ist in der Nacht zum Donnerstag eskaliert. Ein Verletzter erklärte, dass auf ihn geschossen worden sei. Zudem fand die Polizei eine Armbrust in der Nähe des Tatorts. Nun suchen die Beamten nach weiteren Zeugen.



Ein Streit in Hennef soll in der Nacht zum Donnerstag zu einer Schussabgabe geführt haben. EIn Verletzter meldete sich bei der Polizei und gab an, auf ihn sei geschossen worden. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach weiteren Zeugen.

Gegen 0.20 Uhr wurde der Polizei und dem Rettungsdienst ein verletzter 33-Jähriger Mann in Hennef gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der aus Remscheid kommende Mann im Rahmen eines Streits an der Ecke Frankfurter Straße und Alte Ladestraße mit einem Gegenstand geschlagen.

Außerdem soll man nach Angaben des 33-jährigen mit einer Pistole auf ihn geschossen haben. Schussverletzungen hat der Remscheider allerdings nicht. Nach ersten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen, konnte die Polizei keine Hinweise auf eine Schussabgabe feststellen.

Diese Armbrust fanden die Beamten im Rahmen ihrer Ermittlungen zu einem nächtlichen Streit in Hennef. Foto: Ulrich Felsmann

Dafür fanden die Beamten im Bereich des Tatorts eine Armbrust. Derzeit wird noch ermittelt, inwieweit diese im Zusammenhang mit dem Streit steht. Nachdem er im Krankenhaus behandelt wurde, konnte der Remscheider noch in der Nacht wieder entlassen werden.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Streit oder eine Schussabgabe am Tatort bemerkt haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 - 5140 bei der Polizei zu melden.

