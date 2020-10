Urteil vor dem Amtsgericht Siegburg : 34-jähriger Randalierer muss Geldstrafe zahlen

Siegburg/Hennef Ein 34-jähriger Siegburger ist nach Randalen in Hennef zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er demolierte ein Fenster eines Schnellrestaurants und bedrohte einen Mitarbeiter.

Am 8. Januar dieses Jahres war der Mann in Hennef an der Frankfurter Straße in den „Drive in“ eines Schnellrestaurants gefahren und hatte einen Burger bestellt. Am Ausgabefenster ging es ihm aber nicht schnell genug. Daraufhin schlug er mit seinen Fäusten auf das Fenster ein, was unter der Wucht der Schläge zerbarst. Dann holte er aus seinem Kofferraum einen länglichen Gegenstand – eine Langwaffe, wie es in der Anklage hieß. Die war aber nicht zweifelsfrei als solche zu erkennen, wie die Richterin auf Nachfrage erklärte. Jedenfalls bedrohte er mit dem Gegenstand einen Mitarbeiter des Betriebs.