In Hennef : 45-Jähriger soll Barcodes im Baumarkt manipuliert haben

Hennef/Bonn Am Mittwochnachmittag nahm die Polizei einen 45-jährigen Bonner auf einem Baumarktgelände in Hennef vorläufig fest. Der Mann steht unter Verdacht, durch manipulierte Barcodes den Markt um mehrere hundert Euro betrogen zu haben.

Gegen 16 Uhr am Mittwochnachmittag war ein 45-jähriger Bonner in einem Baumarkt in Hennef aufgefallen. Bei einer Überprüfung der Kassenbelege stellte sich heraus, dass an den Barcodes der gekauften Produkte mutmaßlich manipuliert worden war. Der Schaden belief sich laut Aussage der Polizei auf mehrere hundert Euro.