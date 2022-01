Feuerwerk in Hennef-Hüchel : 52 Schafe ergreifen in der Silvesternacht die Flucht

Von einer Schafweide in Hennef-Hüchel sind in der Silvesternacht mehrere Tiere entlaufen. Foto: Elmar Schenkelberg

Hennef Während der Silvesternacht haben Böller und Raketen Schafe in Hennef derart in Panik versetzt, dass sie den hohen Wolfsschutzaun durchbrochen haben. Schäfer erwägt eine Anzeige.

Dass Tiere auf Silvesterfeuerwerk zumeist panisch reagieren, hat auch ein Hennefer Landwirt in der Silvesternacht erfahren müssen. Elmar Schenkelberg, auf dessen Weide im Ortsteil Hüchel normalerweise 52 Schafe friedlich grasen, musste sich in der Nacht zu Neujahr auf die Suche nach seinen Tieren begeben. Nach dem Entzünden von Feuerwerk hatten sie die Flucht ergriffen.

Das neue Jahr war gerade 20 Minuten alt, als eine befreundete Nachbarin Schenkelberg anrief und ihm berichtete, dass seine Schafe entlaufen seien. Schon die heftige Detonation eines Böllers in unmittelbarer Nachbarschaft, die einen 37-Jährigen das Leben kostete und einen 39-Jährigen schwer verletzte, habe seine Schafe in Panik versetzt, erzählt Schenkelberg. Er vermutet, dass anschließend vor allem Silvesterraketen, die in unmittelbarer Nähe seines Weidezauns abgefeuert wurden, seine Tiere flüchten ließen. „Ich habe mit Wasser gefüllte Sektflaschen und Reste von Feuerwerkskörpern direkt am Zaun gefunden“, sagt er und vermutet, dass Anwohner dafür verantwortlich sind.