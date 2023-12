Polizei stoppt Betrunkenen 28-Jähriger fährt mit E-Scooter über A3 bei Hennef

Mit einem E-Scooter wollte ein 28-Jähriger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über die Autobahn von Hennef nach Bad Honnef fahren. Die Fahrt endete jedoch bereits in Höhe Hennef-Dambroich, nachdem die Polizei den betrunkenen und unter Drogeneinfluss stehenden Mann gestoppt hatte. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.