Zwischen Siebengebirge und Siegburg Warum es auf der A3 immer wieder zu schweren Unfällen kommt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 zwischen Hennef und dem Kreuz Bonn-Siegburg in Fahrtrichtung Köln sind am Montag zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden. Kurz vor einer Baustelle fuhr ein Wohnmobil auf einen Abschleppwagen auf und schob diesen in einen Kleinwagen. Insgesamt wurden dabei fünf Menschen verletzt. Der Unfall an der Baustelleneinfahrt zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und dem Kreuz Bonn/Siegburg ist einer von vielen Unfällen, die sich dort in den vergangenen Monaten ereignet haben. Ist der Abschnitt dadurch ein Unfallschwerpunkt?