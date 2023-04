Autos kollidieren bei Ausweichversuch Polizei sucht Falschfahrer von der A560 bei Hennef

Bei der Polizei gingen am späten Abend zahlreiche Notrufe über einen Falschfahrer ein – teilweise auch bei anderen Polizeileitstellen in NRW, unter anderem in Dortmund und Viersen. Die Ermittler suchen nun den Falschfahrer, Zeugen, sowie durch die "Geisterfahrt" weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.