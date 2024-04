Unfall auf der Autobahn Überfahrenes Tier auf der A560 war mutmaßlich ein Wolf

Für die Polizei war die Ähnlichkeit groß genug, um noch an der Unfallstelle das Lanuv und die Jagdaufsichtsbehörde einzuschalten, die beiden Behörden, die in einem solchen Fall zuständig sind. Der Fahrer des Unfallwagens sei unverletzt, so eine Sprecherin der Autobahnpolizei, allerdings wurde sein Wagen dabei beschädigt.