Fünf Fahrzeuge beteiligt : Autofahrerin bei Unfall auf der A560 bei Hennef schwer verletzt

Auf der A560 sind am Montagmorgen fünf Fahrzeuge ineinander gefahren. (Symbolfoto) Foto: Malte Christians/Symbol/Archiv

Hennef Bei einem Auffahrunfall auf der A560 bei Hennef ist am Montagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Fünf Fahrzeuge waren beteiligt.

Auf der A560 bei Hennef ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, sind etwa 200 Meter hinter dem Autobahnbeginn gegen sieben Uhr fünf Wagen aufeinander aufgefahren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand haben die beteiligten Fahrzeuge wegen sich stauendem Verkehr ihre Geschwindigkeit verringert, als ein 7,5-Tonner auf einen Pkw aufgefahren ist. Das Auto sei daraufhin in einen vorherfahrenden Transporter, dieser in einen Kleinbus und dieser wiederum in einen Pkw geschoben worden.