Zwei Autos kollidieren Falschfahrer verursacht Unfall auf der A560 bei Hennef

Ein Falschfahrer hat am Montagabend einen Unfall auf der A560 in der Nähe von Hennef verursacht. Zwei Autos kollidierten um kurz vor 22 Uhr bei dem Versuch, einem Falschfahrer in einem weißen Kleinwagen auszuweichen. Ein Golf fuhr dabei in die Leitplanke. Ein dahinter fahrender BMW touchierte daraufhin den Golf. Der 35-jährige Golf-Fahrer und der 26-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Falschfahrer war an der Kollision nicht beteiligt und fuhr danach weiter bis zur Abfahrt „Hennef Ost“ und war am Abend noch weiterhin flüchtig.