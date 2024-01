A560 bei Hennef Polizei stoppt Bus nach Geisterfahrt auf Autobahn

In Höhe der Anschlussstelle Hennef-West ist der 57-Jährige auf die A560 in Richtung Altenkirchen gefahren. An der Anschlussstelle Hennef-Ost verließ er schließlich die Autobahn, wo er von Polizisten gestoppt wurde. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten eine Strafanzeige. In dem Bus befanden sich keine Fahrgäste. Nach Angaben der Polizei seien die Kundgebungen an den Anschlussstellen Hennef-Ost sowie -West nicht angemeldet gewesen. Auch in dieser Sache wurden Strafanzeigen gestellt - jedoch gegen Unbekannt.