Unfall auf der A560 in Hennef : 50-Jährige kommt mit Wagen von der Fahrbahn ab

Foto: Feuerwehr Hennef

Hennef Aus bislang unbekannten Gründen ist eine 50-Jährige in der Nacht zu Sonntag auf der A560 mit ihrem Auto in der Leitplanke gelandet. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme in Richtung Bonn gesperrt.

Unverletzt hat eine 50-Jährige in der Nacht zu Sonntag einen Unfall auf der A 560 überstanden. Wie die Feuerwehr Hennef am Sonntag mitteilte, war die Frau mit ihrem Wagen allein unterwegs in Richtung Bonn. Kurz vor der Abfahrt Hennef-West kam sie aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Wagen wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er dann zum Stehen kam.