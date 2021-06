Zwischen Siegburg und Hennef : Drei Verletzte und Vollsperrung nach Unfall auf A560

Siegburg/Hennef Auf der A560 hinter dem Kreuz Bonn/Siegburg sind bei einem Unfall am Freitag drei Menschen verletzt worden. Die Polizei sperrte die Strecke ab Niederpleis komplett ab.

Bei einem Unfall auf der A560 zwischen dem Kreuz Bonn/Siegburg und Hennef West sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Alle Personen sollen nicht mehr in den Fahrzeugen sein, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.