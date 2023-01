Supermarktpersonal bedroht : Zwei Überfälle in Hennef Thema bei „Aktenzeichen XY“

Hennef/Ruppichteroth Nach zwei bewaffneten Überfällen auf Tankstellen in Hennef und Ruppichteroth vor etwa einem Jahr sucht die Polizei weiterhin nach den Tätern. Jetzt werden die Fälle Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“.

