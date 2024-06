Fahrt von Sankt Augustin nach Hennef Siegburger trank am Steuer Wodka und zeigte den Mittelfinger

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagmorgen am Steuer Alkohol getrunken, drei 18-Jährigen den Mittelfinger gezeigt und sie dann in unsicherer Fahrweise über die Autobahn bis nach Hennef verfolgt. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 3.25 Uhr die drei 18-jährige Zeugen auf einen alkoholisierten Autofahrer in Sankt Augustin aufmerksam geworden. Sie alarmierten die Polizei und berichteten, dass ihnen ein Mann in einem BMW an einer roten Ampel einen Mittelfinger gezeigt hatte und anschließend aus einer Wodkaflasche trank. Die 18-Jährigen fuhren im Anschluss auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants, wobei ihnen der BMW-Fahrer folgte. Laut Polizei stieg er auf dem Parkplatz aus und zeigte erneut den Mittelfinger.