Gymnasium in Hennef Amok-Fehlalarm löst Polizeieinsatz aus

Am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr ist am Städtischen Gymnasium in der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef ein Amokalarm ausgelöst worden. Nach Angaben der Polizei Rhein-Sieg-Kreis am Montagmittag wurden zahlreiche Einsatzkräfte zur Schule alarmiert. Schnell konnten diese ermitteln, dass keine Gefahrensituation bestand. Der Amokalarm wurde durch eine technische „Fehlbedienung“ ausgelöst, so die Polizei.