Auffahrt zur A560 : Mann fährt Ampelanlage in Hennef um

Die Ampelanlage soll im Laufe des Montags repariert werden. Foto: Alf Kaufmann

Hennef Besondere Vorsicht ist an der Auffahrt zur A560 in Richtung Siegburg in Hennef geboten. Dort gibt es am Sonntagabend kein Ampellicht, nachdem ein Mann frontal dagegengefahren ist.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alf Kaufmann

Kein Rot, Gelb oder Grün zeigt die Ampel an der Kreuzung von Blankenberger Straße, Bröltalstraße und A560 mehr am Sonntagabend. Gegen 20.40 Uhr ist ein Mann noch unbekannten Alters mit seinem Pkw beim Abbiegen in die Blankenberger Straße frontal gegen die Lichtzeichenanlage gefahren.