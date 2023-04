Körperverletzung und Diebstahl in Hennef Angeklagte schlugen Opfer mehrfach gegen den Kopf

Die beiden waren vor dem Siegburger Amtsgericht angeklagt, weil sie im April letzten Jahres in Hennef mit einem 21-Jährigen aneinander geraten waren. Die drei jungen Männer waren damals befreundet und spielten zusammen Fußball im selben Verein. Zunächst war es eine „verbale Auseinandersetzung, die dann in Gewalt mündete“, wie Bluhm feststellte. Der Geschädigte gab an, immer wieder gegen den Kopf geschlagen und in den Rücken getreten worden zu sein – auch als er bereits am Boden lag. Dabei haben die Täter ihm die Arme festgehalten und schließlich sein Handy, das er in der Hand gehalten habe, entrissen. Wer von den Angeklagten das getan habe, konnte der Geschädigte nicht sagen. Ebenfalls nicht nachzuweisen war der Vorwurf, einer der Angeklagten habe ihm mit einem Schlüsselbund, den der in der Faust hielt, vor den Kopf geschlagen. Hätte ein Schlüssel aus der Faust hervorgeragt, wie das Opfer angab, wären die Verletzungen wohl weit schwerer ausgefallen als die, die der 21-Jährige tatsächlich davontrug. Davon zeigten sich sowohl das Gericht als auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung überzeugt. Auch mehrere Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, konnten sich nicht an einen Schlüsselbund erinnern.