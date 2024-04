Drogendealer vor dem Landgericht Bonn Angeklagter verkaufte Drogen im Wert von 270.000 Euro

So soll er am 21. Juni des vergangenen Jahres auf einem abgelegenen Autobahnparkplatz in der Südeifel als Zwischenhändler einem anderen Dealer drei Kilogramm Haschisch zum Preis von 6000 Euro, drei Kilogramm Marihuana für 11.400 Euro, weitere 500 Gramm Marihuana der Sorte „Kali“, gut 300 Gramm Kokain und knapp vier Liter Amphetaminöl verkauft haben. Bis Anfang August kamen dann sechs weitere Deals dazu; insgesamt sollen noch 78 Kilo weicher Drogen und 435 Gramm Kokain den Besitzer gewechselt haben. Der Einkaufspreis hat sich laut Anklage insgesamt auf mehr als 270.000 Euro belaufen. Bei diesen Verkäufen soll der Angeklagte den Stoff aber nicht selber in die Hand genommen haben, für die Übergaben, die größtenteils in Bonn über die Bühne gingen, verließ sich der 30-Jährige auf sogenannte Läufer.