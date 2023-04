Ehrung in Wachtberg Auch das Einkaufszentrum geht auf Dörings Konto

Rückblickend empfindet sich Döring heute als „Glückspilz": „Ich hatte im Ländchen meinen Traumberuf gefunden. Und deshalb habe ich in mir dieses Gefühl großer Dankbarkeit.“ Seine tiefe Verbundenheit zu Wachtberg ist ihm auch 18 Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst erhalten geblieben, wie er sagt. Und wie sieht er die Gemeinde angesichts einer Vielzahl von neuen Herausforderungen heute aufgestellt? „Da kann man vorausplanen, wie man will, die Aufgaben werden kommen.“ Um die zu schultern, sei eine gute Finanzausstattung und fähiges Personal das A und O. Was ihm allerdings bei zukünftigen Planungen besonders am Herzen liegt: „Wir sollten pfleglich mit unserer wahnsinnig schönen Landschaft umgehen.“ „Stocksauer“ ist der 80-Jährige allerdings darüber, dass er, geboren 1943, jetzt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine nochmals mit Krieg in Europa konfrontiert wird: „Ich hatte nicht damit gerechnet, in meinen späten Jahren das erneut erleben zu müssen, was ich bereits in jungen Jahren erlebt habe.“