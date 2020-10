Lkw und Pkw kollidieren auf der A560 : Smart-Fahrerin verletzte sich leicht bei Auffahrunfall bei Hennef

Hennef Wegen eines Auffahrunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagabend auf der A560 bei Hennef-Stoßdorf zu Verkehrsstörungen. Eine Smart-Fahrerin verletzte sich leicht.

Am frühen Samstagabend gegen 18 Uhr kam es auf der Autobahn A560 in Höhe von Hennef-Stoßdorf in Fahrtrichtung Bonn zu einem Auffahrunfall. Laut Polizeiangaben prallte zunächst ein 7,5-Tonnen-Lkw im zähfließenden Verkehr vor der Ausfahrt auf die A3 am Kreuz Bonn-Siegburg auf einen Opel-Kleinwagen. Ein nachfolgender Kleintransporter konnte zwar rechtzeitig bremsen. Doch eine nachfolgende Smart-Fahrerin fuhr in das Heck des Kleintransporters.