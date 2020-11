Unfall auf der B478 : Auto mit drei Insassen verunglückt in Hennef-Bröl

Auto mit drei Insassen verunglückt in Hennef-Bröl

Hennef Ein mit drei Insassen besetztes Auto ist am frühen Sonntagmorgen auf der B478 in Hennef-Bröl von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei überpüft derzeit, ob der Fahrer Alkohol getrunken hatte.

Möglicherweise unter Alkoholeinfluss ist am frühen Sonntagmorgen ein 26 Jahre alter Ruppichterother mit seinem Auto auf der B478 in Hennef-Bröl verunglückt. Glücklicherweise blieben er und seine zwei Beifahrer im Alter von 23 und 25 Jahren unverletzt.

Gegen ein Uhr war der Fahrer mit seinem Honda Accord auf B478 von Hennef in Richtung Ruppichteroth unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve aus noch nicht bekanntem Grund von der Fahrbahn abkam, über die Gegenspur und schließlich in eine Böschung fuhr. Dabei überfuhr er mehrere Leitpfosten, schleuderte schließlich wieder nach rechts und prallte gegen die Leitplanke.