Schwerer Unfall in Hennef-Uckerath Auto rast ungebremst in Personengruppe - zwei Frauen schweben in Lebensgefahr

Hennef · Eine 28 Jahre Autofahrerin ist am Samstag in Uckerath ungebremst in eine Gruppe mehrerer Fußgänger gefahren. Ein 61-Jährige und ihre Tochter wurden dabei lebensgefährlich verletzt.

09.12.2023 , 20:57 Uhr

Foto: Ulrich Felsmann





Von Michael Wrobel und Ulrich Felsmann