Verhandlung am Amtsgericht Siegburg : Autofahrer aus Hennef muss nach Unfall Schmerzensgeld zahlen

Verhandlung am Amtsgericht Siegburg

Siegburg Ein 24-jähriger Autofahrer aus Hennef hat im November 2021 eine E-Scooter-Fahrerin verletzt. Nun stand er vor Gericht in Siegburg. Am Ende wurde das Verfahren gegen die Zahlung von Schmerzensgeld eingestellt.

Glück hatte ein 24-jähriger Mann aus Hennef am Mittwoch im Amtsgericht Siegburg. Er war wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt, konnte aber mit Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 500 Euro und einer Entschuldigung beim Unfallopfer die Einstellung des Verfahrens erwirken. Richter Herbert Prümper überließ der Geschädigten, ob sie eine weitere Strafverfolgung wünscht. Doch die E-Scooter-Fahrerin, die der Mann im November 2021 auf der B 8 in Hennef mit seinem Pkw verletzt hatte, war mit der Einstellung des Verfahrens einverstanden.