Entlang der B8 in Hennef : Land will den seit 25 Jahren geforderten Radweg bauen

Hennef Immer wieder passieren dort Unfälle. Entlang der B8 bei Hennef, Wasserheß und Eichholz, fehlt ein Radweg. Nach 25 Jahren soll diese Lücke nun geschlossen werden.

„Diese Infrastrukturmaßnahme wurde bereits vor 25 Jahren gefordert. Täglich rauschen hier rund 10.000 Fahrzeuge, davon etwa 1000 Laster, in nur einem Meter Abstand an Fußgängern und Radlern vorbei. Die Strecke hat bereits den Beinamen ‚Highway to hell’ erhalten“, sagte Sigurd van Riesen, der am Dienstag gemeinsam mit Heimatvereinsmitglied Georg Binot auf Einladung eines Radiosenders die Möglichkeit erhielt, aufgrund der Petition erstmals den Düsseldorfer Landtag zu besuchen. Die Bewohner des Ortsteiles Buchheide seien laut van Riesen durch den fehlenden Weg von der Außenwelt quasi abgeschnitten.