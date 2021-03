Frontalzusammenstoß : Autofahrer bei Unfall in Hennef eingeklemmt

Autofahrer bei Unfall in Hennef eingeklemmt

Hennef Am Mittwoch kam es zu einem Unfall auf der B8 in Hennef-Uckerath. Zwei Autos stießen zusammen und beide Fahrer wurden verletzt, einer davon schwer.

Am Mittwochabend kam es gegen 19.44 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B8 in Hennef-Uckerath. Wie Markus Henkel, Leiter der Feuerwehr Hennef vor Ort mitteilte, stießen zwei Autos in Fahrtrichtung der Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz frontal zusammen.