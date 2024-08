Badeverbot in Hennef aufgehoben Keine Blaualgen mehr im Allner See

Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises und die Stadt Hennef geben Entwarnung: Im Wasser des Allner Sees sind keine Blaualgen mehr aufzufinden. Am vergangenen Wochenende hatte das Kreisgesundheitsamt gemeinsam mit der Stadt ein Badeverbot erlassen, da in Wasserproben giftige Cyanobakterien, also Blaualgen, gefunden wurden. Das sonnige und warme Wetter förderte das Wachstum der Bakterien. Am Dienstag kontrollierten Gesundheitsamt und Ordnungsamt erneut: Am Ufer im Bereich der Liegewiese und am gegenüberliegenden Ufer sahen die Behörden nichts Auffälliges mehr und hoben das Badeverbot auf.