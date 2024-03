Graffiti, Schmutz und Zerstörung Hier steht der schlechteste Bahnhof der Region

Auch der Troisdorfer Bahnhof Friedrich-Wilhelms-Hütte belegte bei der Bewertung einen der vorderen Plätze. Punktabzug gab es dort beim Wetterschutz und bei Grafitti. Im Mittelfeld lagen laut dem Zustandsbericht die Bahnhöfe in Hennef und der Haltepunkt in Eitorf-Merten. In der Siegstadt bemängelten die Tester den Wetterschutz und das vermüllte Gleisbett, in Merten den Wetterschutz, den Zustand der Sitzgelegenheiten und die Abfallbehälter. Grafitti ist laut den Testern insgesamt ein großes Problem. Durch Übermalen und Neugestaltung wurde laut go.Rheinland an den Haltepunkten Eitorf und Windeck-Dattenfeld ein freundlicheres Erscheinungsbild geschaffen. „Leider werden immer wieder beschädigte Ausstattungselemente kurz nach der Instandsetzung erneut mutwillig zerstört oder mit Graffiti verschmutzt. Dieses gesamtgesellschaftliche Problem ist kaum in den Griff zu bekommen“, so go.Rheinland-Geschäftsführer Norbert Reinkober.