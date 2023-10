Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr Jugendliche bewerfen Züge am Bahnhof Hennef mit Böllern

Jugendliche sollen am Montag Böller auf Züge am Bahnhof Hennef geworfen und damit in den Bahnverkehr eingegriffen haben. Gegen 17.30 Uhr meldeten Zeugen nach Angaben der Polizei, dass Personen vom obersten Parkdeck eines Parkhauses an der Alten Landstraße Züge am Bahnhof Hennef mit Feuerwerkskörpern bewerfen würden.