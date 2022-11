Bahnhof Hennef : Mann stoppt fahrende S-Bahn, weil er sein Gepäck vergessen hat

Hennef Ein 35-jähriger Mann stoppte am Samstagnachmittag am Bahnhof Hennef eine fahrende S-Bahn. Er wollte seinem Gepäck hinterherfahren, das er im vorherigen Zug vergessen hatte.

