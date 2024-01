Bauernprotest in Hennef „Ich betreibe zu Hause Ackerbau und gehe im Lohnbetrieb arbeiten“

Hennef · Landwirte protestierten am Donnerstag auf der B8 in Hennef. Durch die Traktoren, die die Bundesstraße an der Anschlussstelle zur A 560 hoch und runter fuhren, staute sich der Verkehr. Das erwarten die Landwirte aus Hennef von ihrem Protest.

11.01.2024 , 16:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen sorgen zahlreiche Traktoren für schleppenden Verkehr auf der B8 bei Hennef. Foto: Ralf Klodt

Zwischen der Nahtstelle B8 und A560 und bis zur Kreuzung die B8 hoch Richtung Uckerath steht der Verkehr am Donnerstagmorgen. Hier haben sich etwa 50 Landwirte mit ihren Traktoren versammelt. Viele von ihnen an der Abbiegung Richtung Theisenhohn/Hossenberg. Die Landwirte stehen dort vor ihren Traktoren, vor einer Feuertonne und an Stehtischen.